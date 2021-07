L'autodérision à la Belge: une pétition créée pour rejouer contre l'Italie... et perdre de nouveau (photo)

Ce soir, les Diables Rouges se sont inclinés face à l'Italie. Une défaite qui fait mal, qui met la Belgique en difficulté mais qu'il faut savoir prendre avec recul. Et montrer au monde que notre autodérision n'a pas de limite.

Pour le prouver, un supporter belge a ainsi créé une pétition réclamant de rejouer ce match. Non pas pour contester, mais pour... perdre une seconde fois. "On a perdu contre plus fort, le but est de montrer à quel point ils étaient vraiment plus forts", écrit celui qui a lancé l'idée. Avec comme titre "Rejouer le quart contre l'Italie pour le reperdre derrière".

Une idée de génie, je signe !