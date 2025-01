"On a eu Docteur Maboul et Professeur Vaseline": le verdict implacable du Vestiaire après le départ de Tedesco

> Regardez l'émission Dans le Vestiaire en intégralité

Domenico Tedesco n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges. La décision était très attendue, elle a finalement été prise le 17 janvier. L'Union belge a annoncé le départ du coach, qui ne pourra pas se targuer d'un très gros bilan à la tête de l'équipe nationale.

Selon nos experts, réunis ce matin sur le plateau du Vestiaire, il n'y a pas réellement de souvenirs à conserver de son passage chez nous. "Il n'y a rien à retenir, c'est un énorme gâchis", regrette par exemple Marc Delire. "On avait le professeur Vaseline, on avait le docteur Maboul et lui a essayé des trucs... Je crois qu'il voulait montrer qu'il savait", peste-t-il ensuite, regrettant des essais dangereux et peu concluants.