Tedesco dehors, un énorme débat sur son successeur: le Vestiaire vous dit tout sur le futur des Diables Rouges

Pour tous, il était vraiment temps de se séparer du tacticien allemand. Pour le futur, nos experts retiennent trois noms : Rudi Garcia, Thierry Henry et Julen Lopetegui. Pour eux, la présence dans le lot de Rudi Garcia a de quoi surprendre, certains évoquant un manque de performance depuis son dernier passage à succès à la Roma.

Le Vestiaire était de nouveau en forme, ce lundi, face à l’énorme actualité du football belge. Damien Marcq, Kevin Sauvage, Marc Delire et Anne Ruwet étaient en place sur le plateau. Avec d’abord une grosse info à traiter : le départ de Domenico Tedesco.

"Quand il est viré à Séville, il est peiné. Il venait de faire son 170e match avec le club et tout le stade s’est levé pour l’applaudir. Je n’avais jamais vu ça de ma vie. Je te prends les paris que ce sera lui", estime-t-il de son côté.

Kevin Sauvage annonce que la liste des candidats sera réduite à 3 candidats dans la semaine, avant qu’une décision finale ne soit prise.

Un gros transfert à Anderlecht ?

Selon Kevin Sauvage, Anderlecht envisage de vendre un de ses cadres pour récolter une quinzaine de millions d’euros dès cet hiver. Deux hommes pourraient être des cibles potentielles, à savoir Kasper Dolberg et Mario Stroeykens, deux des stars du vestiaire actuel.

Une vente potentielle qui dérange clairement Marc Delire. "Ne dit plus Noblesse Oblige alors !", regrette-t-il. "Si j’étais supporter d’Anderlecht, je le prendrais mal ! Vendez-le après la saison, mais pas pendant la saison. Tu te bats pour aller en play-offs 1 et on te coupe la tête…".

Kevin Sauvage annonce cependant que les Mauves pourraient tenter de ne le laisser partir que l’été prochain.