Pep Guardiola évoque l'état de forme de Kevin De Bruyne: "Il n'est plus le même joueur"

Pep Guardiola a une nouvelle fois défendu Kevin De Bruyne et son état de forme oscillant en conférence de presse. On décrypte la saison du Belge jusqu'à présent.

Depuis son retour de blessure, Kevin De Bruyne alterne le chaud et le froid du côté de Manchester City. Si ses statistiques ne sont pas mauvaises en championnat, 2 buts et 6 passes décisives en 17 matchs (mais un tout petit peu plus de 1.000 minutes, soit plus de 11 matchs complets), le Diable Rouge semble plus à la peine face à des adversaires de taille.

En y regardant de plus près, on constate d'ailleurs que depuis le début de la saison, il n'a été décisif que face à Ipswich Town (4 fois), Brentford, West Ham et Nottingham Forest. Cette dernière équipe faisant office d'exception au milieu de formations de la deuxième partie de classement. On se souvient d'ailleurs que la brillante victoire des skyblues face Matz Sels et les siens était la seule éclaircie dans la sombre période de Manchester City (une seule victoire en 13 rencontres).