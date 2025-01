"Il a dû gérer des stars donc il sait ce que c'est": Kevin Mirallas donne son avis sur Rudi Garcia qu'il a côtoyé à Lille

Au LOSC, il a également côtoyé Eden Hazard, mais aussi Kevin Mirallas, notre consultant. Selon lui, l'Union belge a fait le bon choix en allant chercher Rudi Garcia. "Pour différentes raisons. D'abord, il a de l'expérience, et est passé dans des grands clubs où il a dû gérer des stars, donc il sait ce que c'est. À Lille, il a sorti beaucoup de jeunes, il sait les faire progresser, et il a fait le développement d'Eden Hazard", déclare l'ancien Diable Rouge.

"Oui, c'est sa première expérience comme sélectionneur", ajoute Kevin Mirallas, "c'est quelque chose de différent mais où tu as un peu plus de temps pour travailler, pour aller voir les joueurs, leurs matchs et voir comment tu vas jouer. Je pense que s'il était sur la liste pour être coach, ça fait un moment qu'il suit l'équipe nationale. Il est à proximité, et il parle déjà l'une des langues. Parmi ceux qui ont été cités, je pense que c'était le bon choix", s'enthousiasme notre consultant.

Rudi Garcia faisait en effet partie des favoris pour prendre ce poste de sélectionneur, avec Thierry Henry et Julen Lopetegui. "Thierry Henry, la force qu'il avait, c'est qu'il connait déjà une partie des joueurs et l'Union belge. Mais après, il a quoi comme expérience en tant que T1? C'est pour ça que je trouve que Rudi Garcia est un choix plus logique même si ces derniers temps, que ce soit à Naples ou ailleurs, ça s'est un peu moins bien passé, mais ça, c'est le lot de tout entraineur".

D'autres observateurs pointaient également leur volonté de voir un sélectionneur belge à la tête des Diables Rouges. "Si tu regardes par rapport à Hein Vanhaezebrouck ou Philippe Clement, il a cent fois plus d'expérience", leur répond Kevin Mirallas, pas convaincu par le profil des coachs belges sur le marché.