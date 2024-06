"Il nous faut un point pour passer, mais on jouera pour gagner"

La Belgique sera opposée à l'Ukraine dans son troisième et dernier match du groupe E de l'Euro 2024 de football mercredi à Stuttgart. À la veille de cette rencontre cruciale dans l'optique des huitièmes de finale, Domenico Tedesco a expliqué qu'il visait la victoire pour éviter tout calcul. Le sélectionneur a également confirmé le suivi de l'évolution des cas Thomas Meunier et Axel Witsel.

Face à l'Ukraine, Tedesco fera confiance en son effectif: "On sait qu'il nous faut un point pour passer, mais on va arriver sur le terrain avec l'envie de gagner ce match. On verra une fois qu'on sera dans les dix dernières minutes, et en fonction du résultat comment gérer notre fin de match".

"Ce ne serait pas malin de notre part d'ignorer le résultat de l'autre match (Slovaquie-Roumanie) mais nous ne voulons pas nous concentrer dessus durant toute la rencontre."