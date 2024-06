Le sélectionneur slovaque a vu son équipe jouer "sans crainte" contre les Diables Rouges

La Slovaquie a entamé son Euro de la meilleure des manières à Francfort-sur-le-Main lundi soir avec une solide surprise et une victoire 0-1 contre la Belgique lors de la première journée du groupe E.

"Nous avons joué sans crainte", a déclaré Francesco Calzona, le sélectionneur slovaque, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

"Il va sans dire que je suis très satisfait de cette victoire. À la fin, nous avons dû puiser dans nos réserves, mais c'est normal contre une équipe comme la Belgique. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. Mes joueurs ont fait un travail magnifique aujourd'hui. Et cela devant de nombreux supporters. Je n'ai vu que des hommes, des femmes et des enfants, souriants et les larmes aux yeux. Cela m'a fait quelque chose".