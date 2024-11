Ligue des Nations: voici l'adversaire que la Belgique affrontera lors des barrages

Ce vendredi midi avait lieu le tirage au sort des différents barrages et de la phase à élimination directe de la Ligue A à Nyon, en Suisse.

Troisième de son groupe avec un bilan de 4 points sur 18, la Belgique doit disputer les barrages de promotion/relégation des Ligues A et B contre une équipe classée deuxième de son groupe en Ligue B. Il s'agira donc de l'Ukraine. Un adversaire que les Belges ont rencontré une seule fois, lors de l'Euro l'été dernier en Allemagne. Le match s'était achevé sur un nul vierge. La Grèce (FIFA 42), l'Autriche (FIFA 23) et la Turquie (FIFA 26) étaient les autres adversaires potentiels des Diables Rouges.

Ces barrages se joueront en principe les jeudi 20 et dimanche 23 mars 2025. La Belgique jouera le match aller en déplacement et le retour à domicile. En cas de victoire, les Diables Rouges resteront en Ligue A lors de la prochaine édition. En cas de défaite, ils seront relégués, pour la première fois, en Ligue B.

La Belgique a connu une phase de groupes difficile, avec un seul succès, lors de la première journée contre Israël (3-1), un partage en Italie (2-2) et quatre défaites, contre la France (2-0 et 1-2), l'Italie (0-1) et Israël (1-0). Ces résultats, quelques mois après une élimination en huitièmes de finale de l'Euro, ont fragilisé la position du sélectionneur Domenico Tedesco.

Les regards des Diables Rouges se tourneront à présent vers un autre tirage au sort, celui des qualifications à la Coupe du monde 2026. Il aura lieu le vendredi 13 décembre à Zurich.