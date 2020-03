Mehdi Bayat s'énerve: il n'y aura pas de plan B pour les Diables Rouges

Aucun rassemblement des Diables Rouges ne sera probablement organisé durant ce mois de mars. Après l'annulation du tournoi des quatre nations au Qatar, une alternative avait été envisagée mais au vu des nouvelles mesures relatives au coronavirus, les chances sont minces que Roberto Martinez réunisse encore ses joueurs.

Le tournoi à quatre nations auquel devaient participer les Diables Rouges à la fin du mois au Qatar (24-30 mars) n'aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération royale belge de football (RBFA).

Les Diables Rouges devaient rencontrer, à Doha, le Portugal (27 mars) et la Suisse (30 mars). La Croatie était le quatrième pays participant, mais aucun match n'était programmé contre les vice-champions du monde.

Un temps évoqué, il n'y aura finalement pas de match amical contre une autre nation. "Je ne comprends même pas qu'en ces heures de crise sanitaire mondiale, certains puissent continuer à penser que l'on travaille à l'organisation d'un match international", a confié Mehdi Bayat au journal Le Soir. "Le président de la Fédération croate est encore venu aux renseignements, mais je lui ai répondu que c'était inconcevable dans mon esprit de jouer avec la santé des gens en les faisant voyager. Et puis, comment envisager de voir deux équipes nationales s'affronter à l'abri des regards dans dix ou quinze jours. Restons un peu sérieux!".

"Il est fort probable que les Diables Rouges ne se réunissent pas ce mois-ci", a déclaré de son côté le porte-parole Stefan Van Loock à l'Agence BELGA vendredi. "Avec toutes les interdictions de vols et de voyages et les mesures de quarantaine qui sont en vigueur pour certains de nos joueurs (Lukaku et Courtois, ndlr), tout sera probablement annulé".