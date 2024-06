"Mettre un doublé à Anthony Moris": Thomas Meunier chambre le gardien de l'Union avant le match contre le Luxembourg

Anthony Moris, qui devrait bien débuter ce soir entre les perches du Luxembourg, affrontera Thomas Meunier, probablement titulaire avec les Diables Rouges. Une rencontre entre deux joueurs qui connaissent bien le Luxembourg. L'un en est le gardien numéro un, l'autre a longtemps vécu proche de ce pays, franchissant la frontière à de nombreuses reprises.

"On s'est déjà charrié"

Interrogé hier en conférence de presse, Thomas Meunier n'a pas caché être un bon ami du gardien de l'Union Saint-Gilloise. Visiblement, l'affronter est un plaisir. Il a donc décidé de le chambrer pour lancer la rencontre. "Je suis un mec de la frontière, mes aïeux sont luxembourgeois. Les matches entre voisins sont particuliers. C’est un pays que j’apprécie, j’y vais très souvent. Je me réjouis d'y être et pourquoi pas de mettre un doublé à Anthony Moris", a plaisanté le défenseur, avant de rigoler. "On vient du même coin. C'est un très bon pote, on s'est déjà charrié", a-t-il continué.