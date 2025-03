"Notre réaction n'était pas bonne": Zeno Debast se confie sur la défaite des Diables Rouges face à l'Ukraine en Ligue des Nations

Pour le joueur du Sporting Lisbonne, le problème était mental. "Je crois que la première mi-temps on a contrôlé, on a contrôlé le jeu, on a laissé tourner la balle. On a mis un bon contre-pressing. En deuxième mi-temps, on voyait que l’Ukraine venait presser très haut dès les premières minutes. Notre réaction n'était pas la bonne. En même pas 15 minutes on encaisse 3 buts. C’était un peu mental, je crois qu’on devait avoir une meilleure réaction, surtout après le premier but qu’on encaisse. On doit aller positivement vers le deuxième match, on peut toujours le faire".

Debast pointe aussi la nouveauté de l'effectif, avec un nouveau sélectionneur en la personne de Rudi Garcia. "On gagnait 1-0, on commence la deuxième mi-temps je ne vais pas dire à la légère, mais vous m’avez compris. Là on doit montrer une réaction. On sait que c’est un nouveau groupe, un nouveau coach, on doit créer des automatismes". Il poursuit. "Je crois que ça se sentait dans les 10 premières minutes, on devait trouver le rythme, il fallait trouver notre jeu, après ça allait beaucoup mieux. Deuxième mi-temps on a perdu tout ça, il faut rester postif pour dimanche, et on va tout donner".

On joue à la maison, devant nos fans, donc tout est possible

Il s'est aussi exprimé en vue du match retour. "Il y a assez d’expérience et de qualité dans ce groupe pour le faire, on joue à la maison avec nos fans, donc tout est possible".

Zeno Debast est défenseur central de formation, au Sporting Lisbonne il joue en tant que numéro 6, un rôle qu'il joue aussi avec les Diables et qui n'est pas toujours simple. "Il faut trouver des automatismes, bien sûr qu’au Sporting et ici c’est une autre tactique, un autre système.J’essaye de faire de mon mieux j’essaye de m’intégrer dans l’équipe comme je peux".

Il parle aussi du manque de sentiment de révolte."Je ne crois pas que c’est ça, parce que tout le monde est heureux d’être ici, comme j’ai dit il y a un début pour tout le monde donc je crois que ce n’est pas vraiment ça, c’est un manque d’automatismes. Mais, il ne faut pas encaisser trois buts comme ça. Faut aller de l’avant".

Les Diables joueront dimanche soir à Genk pour le match retour face à l'Ukraine.