"Nous sommes tous coincés dans la nostalgie": pourquoi Dominico Tedesco doit rester à la tête des Diables Rouges

Les supporters n’ont pas toujours raison… Les "Tedesco, démission !" scandés à la fin du match contre la France ont surpris beaucoup d’observateurs et paraissent vraiment disproportionnés. Les Diables étaient d’ailleurs les premiers surpris et ils n’ont pas hésité longtemps d’une part à marquer leur incompréhension envers ces cris, et d’autres part à réaffirmer leur soutien total envers leur coach.