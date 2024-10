Domenico Tedesco trop cher à licencier? Voici le montant impressionnant du salaire de l'entraîneur des Diables Rouges

Pour le chef des sports de RTL, Vincenzo Ciuro, "il y a des vraies questions à se poser sur les choix de Tedesco, la réaction de Tedesco" et il va falloir prendre des décisions. Alors, Domenico Tedesco doit-il faire ses valises? Est-il trop cher à licencier? Et connaît-on le salaire du coach? Oui, on le connaît depuis cet été. Son salaire s'élève à 1,5 million d'euros par an. Le sélectionneur belge ne fait pas partie des plus gros salaires de la compétition. Il occupe la huitième place de ce classement, à égalité avec Ralf Ragnick (Autriche) et juste derrière Murat Yakin (Suisse) ou Vincenzo Montella (Turquie).

Roberto Martinez percevait 2,3 millions par an lorsqu'il coachait les Diables, un montant auquel s'ajoutait un bonus lié à son rôle au sein de la fédération. Désormais sur le banc du Portugal, Martinez touche 4 millions annuels.

L'ancien sélectionneur d'Angleterre, Gareth Southgate, qui est parti après l'Euro 2024, touchait la plus haute rémunération: 5,8 millions. En deuxième position, il y a Julian Nagelsmann, le coach allemand avec 4,8 millions par an. En troisième, il y a donc Roberto Martinez et ses 4 millions. Didier Deschamps, sélectionneur des bleus, occupe la quatrième place avec un salaire de 3,8 millions par an.

Tedesco a un contrat jusqu'en 2026, soit la prochaine Coupe du Monde. Sauf surprise, il devrait aller au moins au bout de son contrat, lors duquel il tentera de qualifier la Belgique pour le Mondial et de l'emmener le plus loin possible.