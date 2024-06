Pour Carrasco, la Belgique est prête pour l'Euro : "Les joueurs ont faim"

Yannick Carrasco était le deuxième Diable Rouge à se présenter face à la presse à Freiberg am Neckar. A quatre jours du premier match de la Belgique dans cet Euro face à la Slovaquie (lundi 18h), l'ailier de 30 ans fait le point sur la situation et les ambitions belges.

"Physiquement je me sens très très bien, je l'ai vu lors des tests avec le groupe, je pense être dans les meilleurs. On ne fait qu'évoluer avec l'expérience, je suis plus décisif à chaque match", a commenté Carrasco à propos de sa fraîcheur après la saison.

Domenico Tedesco dispose de beaucoup d'options sur les ailes avec des joueurs comme Jérémy Doku, Dodi Lukebakio ou encore Johan Bakayoko. "On a des styles différents et je pense que l'entraîneur fera ses choix en fonction de l'équipe adverse. Quand je vois les matchs de préparation, il y a eu beaucoup de rotations à ce poste-là et comme je l'ai dit, son choix sera fait en fonction de l'adversaire", a expliqué le joueur d'Al-Shabab.