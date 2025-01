Thibaut Courtois va-t-il revenir chez les Diables avec Rudi Garcia? Le nouveau sélectionneur compte sur l'aide... d'Eden Hazard

Thibaut Courtois, considéré comme l’un des meilleurs gardiens, avait quitté la sélection en juin 2023, à la suite d’un conflit avec Domenico Tedesco. Le portier du Real Madrid s’était déclaré vexé de ne pas avoir été nommé capitaine lors de sa 100ᵉ sélection contre l’Autriche. Cette décision avait entraîné une rupture entre le joueur et l’équipe nationale.

"Eden habite à Madrid"

Lors de sa première conférence de presse, Rudi Garcia a été interrogé sur le retour du gardien du Real en sélection. "On a évoqué avec Vincent Mannaert le fait de pouvoir compter sur certains des joueurs très expérimentés", dit-il. "Et Thibaut Courtois en fait partie. On a déjà de la qualité dans les buts avec Sels ou Casteels mais le meilleur gardien du monde est belge selon moi. Ça serait bien de pouvoir l'avoir dans nos cages. Les signes sont positifs, Thibaut a l'occasion de s'exprimer évidemment. On verra ce que l'avenir proche nous réserve."

Selon lui, Eden Hazard, qu'il a lancé à Lille, a un rôle à jouer. "Il le connait bien", sourit le sélectionneur. "Et puis il habite à Madrid comme Courtois. Eden fera un travail sur ce côté-là pour nous aider."