"Tout le monde doit lutter pour une place de titulaire", explique Leandro Trossard

Après son pénalty contre le Monténégro, Leandro Trossard a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets samedi, à l'occasion du dernier match de préparation des Diables Rouges avant l'Euro 2024, contre le Luxembourg (3-0). Plein de confiance, l'attaquant d'Arsenal a loué la concurrence qui fait loi dans l'équipe et pousse à se dépasser. "Tout le monde doit lutter pour une place de titulaire", a-t-il expliqué après la rencontre en zone mixte.

Le Gunner est en forme, et apprécie "apporter sa pierre à l'édifice", avec deux buts sur les deux derniers matchs. "En tant qu'attaquant, il est toujours agréable de marquer." Par ailleurs, ces contributions font gagner des points à Trossard en vue de l'Euro, au sein d'une équipe où la concurrence est reine.

Concernant le match du jour, Trossard s'est dit satisfait. "La prestation dans son ensemble était très fluide. C'était difficile de nous contenir. Tout le monde est très affûté et cela laisse un très bon sentiment en vue de l'Euro", qui débutera dans neuf jours pour la Belgique, a-t-il expliqué.

"Tout le monde doit lutter pour une place de titulaire. L'entraîneur nous donne faim. Tout le monde travaille très dur, avec l'envie de gagner des minutes set de décrocher une place. Cela nous pousse à un niveau élevé. Je me sens très bien ici, nous avons un très bon groupe sur et en dehors du terrain."

Avant d'aller "le plus loin possible à l'Euro 2024", Leandro Trossard et les Diables Rouges bénéficieront de quelques jours de repos, auprès de leurs proches. L'attaquant prévoit de "profiter avec sa famille", jusqu'au départ pour l'Allemagne mercredi.