Wout Faes: "La concurrence nous stimule"

Titulaire au sein de la défense des Diables Rouges tout au long de la campagne qualificative pour l'Euro 2024, Wout Faes avait débuté le match amical face à la Serbie sur le banc mercredi à Louvain, où Domenico Tedesco avait remanié son arrière-garde, titularisant Arthur Theate et Ameen Al-Dakhil dans l'axe et Zeno Debast sur le flanc droit.

"La concurrence est normale au plus haut niveau", a déclaré Wout Faes, qui avait remplacé Theate à la mi-temps mercredi, vendredi en conférence de presse à Tubize. "Elle n'amène pas une pression supplémentaire mais nous pousse à nous améliorer. Ca ne peut être que positif".

Wout Faes devrait retrouver une place de titulaire dimanche face à l'Azerbaidjan en clôture des qualifications pour l'Euro 2024, et ainsi fêter sa 11e cap, la 10e sous les ordres de Tedesco. "Je suis heureux d'avoir joué tous les matchs de qualifications à l'Euro", dit le défenseur de Leicester City. "Je suis heureux d'avoir la confiance de l'entraîneur. Mon statut a changé en un an et je vais essayer de continuer sur ma lancée. Je n'ai pas eu besoin d'explication du coach quant à ma non-titularisation face à la Serbie. C'était un match amical et l'entraîneur a fait des expériences".