Yannick Carrasco : "Comparé à ma période en Chine, l'Arabie saoudite est au-dessus"

"J'ai connu l'Espagne, un des meilleurs championnats mais en Arabie ça évolue de jour en jour avec des gros noms. Il y a 4 voire 5 grosses équipes, mais il y a des joueurs de qualité au final. Comparé à ma période en Chine, l'Arabie est un niveau au-dessus. On joue avec huit étrangers alors qu'en Chine, la limite était de trois. Il y a plus de qualité et quand on voit les noms partis en Arabie, c'est un autre niveau que ceux qu'on voyait en Chine à l'époque", a commenté Yannick Carrasco lors de son point presse à Freiberg am Neckar.

Plusieurs joueurs, dont Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, ont récemment évoqué le championnat d'Arabie saoudite et pourraient se laisser tenter par l'aventure. Interrogé sur son rôle, Carrasco a démenti toute forme de "lobbying": "Je pense que d'autres personnes vont les sonder, mais ils viennent me poser des questions par la suite puisque c'est toujours plus facile d'avoir l'avis d'une personne qui joue là-bas, qui est sur place".