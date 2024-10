Doublé de Messi, Vanzeir gagne avec New York, Benteke encore buteur

Messi a marqué les deux premiers buts d'un match décousu, le deuxième d'un coup-franc direct. L'Argentin âgé de 37 ans, revenu récemment d'une coupure de deux mois en raison d'une blessure, compile ainsi 17 buts et 15 passes décisives en 17 rencontres de championnat cette saison.

Côté belge, Dante Vanzeir, titulaire, a joué 82 minutes avec New York Red Bulls victorieux 1 but à 4 à Toronto. L'ancien unioniste a été remplacé à dix minutes de la fin alors que le score indiquait 1-3. Son remplaçant Elias Manoel a inscrit le 4e but à la 88e.

La franchise new-yorkaise est 6e à l'Est, en position de figurer dans les playoffs, avec 47 points pour 68 à l'Inter Miami, à deux journées de la phase régulière.

Christian Benteke a lui encore inscrit un but avec DC United revenu victorieux de son déplacement à Nashville (3-4). Mené 3 à 1, DC United est revenu au score d'abord par Benteke à la 76e pour son 22e but de la saison, en 28 rencontres, avant que Gabriel Pirani n'inscrive deux buts dans les arrêts de jeu. DC United est 11e avec 37 points à l'Est.