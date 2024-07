Dries Mertens et Jan Vertonghen cherchent des candidats pour une nouvelle compétition

Les anciens Diables Rouges Dries Mertens et Jan Vertonghen se sont associés à Woestijnvis et Sporthouse Group, connu pour le podcast Midmid, pour créer une nouvelle ligue de football. La nouvelle compétition, nommée "Masters of Madness", est une variante de la populaire Kings League, mise sur pied par l'ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué. La compétition promet du divertissement, des "gamechangers" créatifs, des règles innovantes et un renouveau visuel. Toute personne qui le souhaite peut se porter candidate.

"Masters of Madness est plus rapide et contemporaine que toutes les autres compétitions de football existantes", a souligné mercredi Dries Mertens dans un communiqué. "Jan et moi souhaitons faire la différence avec cette nouvelle ligue en plaçant le divertissement sur et en dehors du terrain au cœur de celle-ci. Nous avons imaginé de nouvelles règles de jeu, inspirées de toutes sortes de sports et du monde du gaming."

Quatre-vingts candidats sont recherchés dans un premier temps pour être répartis en huit équipes mixtes de dix joueurs chacune. Elles seront entraînées par des duos issus du monde sportif, médiatique ou numérique.