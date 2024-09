Elias Cobbaut signe au Sparta Prague

La saison dernière, Elias Cobbaut avait été prêté par Parme à Malines. Il avait disputé 31 matchs pour les Sang et Or, avec 2 buts et 1 assist. Formé à Malines, justement, Cobbaut avait pris le chemin d'Anderlecht en juillet 2018, alors âgé de 20 ans.

Après avoir conquis une sélection chez les Diables Rouges, le Malinois avait quitté Anderlecht pour Parme en prêt à l'été 2021. Un an plus tard, il avait signé un contrat permanent pour le club parmesan qui l'a ensuite envoyé en prêt dans son club formateur en septembre 2023.