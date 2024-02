Espirito Santo sur l'arrivée de Matz Sels à Forest : "Une option supplémentaire au but"

De nombreux noms ont circulé, dont celui de David de Gea, mentionné dans la presse espagnole et britannique, mais c'est finalement Matz Sels, gardien de but remplaçant des Diables Rouges, qui a quitté Strasbourg pour Nottingham Forest, en Premier League.

Sels, âgé de 31 ans, s'est rendu à Nottingham en avion privé le jour de la date limite du mercato et y a signé un contrat de trois saisons et demie dans la soirée. Le transfert devrait coûter entre 6 et 7 millions d'euros.

"Matz est ici aujourd'hui parce que c'est un bon gardien", a déclaré l'entraîneur Nuno Espirito Santo lors de la conférence de presse de vendredi. "Il a été titulaire dans les buts de Strasbourg et y a presque toujours joué, ce qui signifie qu'il est utilisable presque immédiatement. C'est maintenant à nous de choisir quand cela se fera, bien que nous attendions encore la réception de son permis de travail. Matz est un gardien expérimenté qui nous offre une option supplémentaire entre les perches. Je sais que de nombreux noms ont circulé, mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas été retenus, alors arrêtons les spéculations".