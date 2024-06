Fabian Hürzeler devient manager de Brighton, le plus jeune de l'histoire en Premier League

Brighton & Hove Albion FC a trouvé son nouveau manager en la personne de Fabian Hürzeler. Le Germano-Suisse de 31 ans arrive de Sankt Pauli avec qui il vient de remporter la 2. Bundesliga. Hürzeler a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le club de Premier League, qui en a fait l'annonce samedi. Son arrivée en Angleterre lui permet de signer un record de précocité puisqu'il devient le plus jeune entraîneur de l'histoire de la première division anglaise.

Fabian Hürzeler a parfait sa formation de coach en passant par les U18 et U20 de l'Allemagne en tant qu'adjoint. En 2020, il est arrivé à Sankt-Pauli en tant qu'assistant. Le 6 décembre 2022, il a remplacé Timo Schultz à la tête de l'équipe, avec succès. Cette saison, il a offert le titre de deuxième division au club de Hambourg. Il avait prolongé son contrat en mars de cette année.

Formé en tant que joueur au Bayern Munich, Hürzeler a joué pour la deuxième équipe des Bavarois pendant un an avant de passer dans la réserve d'Hoffenheim puis celle de Munich 1860. En 2016, à 23 ans, il a mis un terme à sa carrière professionnelle et est devenu entraîneur-joueur au niveau amateur avec le FC Pipinsried.

Hürzeler devient largement le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League. Il détrône le Gallois Chris Coleman, qui avait dirigé Fulham à 33 ans et 76 jours. Le nouveau manager de Brighton devrait quant à lui s'aligner pour son premier match dans l'élite du football anglais à 31 ans et 180 jours.