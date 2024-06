Face à l'Ukraine, la Belgique doit gagner et viser la première place du groupe E

Domenico Tedesco devra composer avec la suspension de Dodi Lukebakio. Son carton jaune face aux Roumains (le deuxième du tournoi) le prive de la dernière rencontre de la phase de groupes.

En conférence de presse, le sélectionneur des Diables Rouges a indiqué que Thomas Meunier et Axel Witsel ne seraient pas disponibles pour cette rencontre cruciale. Le premier a rejoint le groupe lundi après une absence de trois semaines suite à une blessure à la cuisse et le second n'est pas encore totalement remis de la rechute dont il a été victime la veille du deuxième match de poule.