Feyenoord écrase Zwolle, Willem II l'emporte sur Go Ahead avec un but de Vaesen

Le match au MAC³PARK Stadion a parfaitement débuté pour les Rotterdamois : Igor Paixao a ouvert le score dès la 4e minute. En seconde période, Calvin Stengs (46e) et David Hancko (51e) ont scellé le sort de la rencontre avec deux buts rapides. Santiago Gimenez a ensuite marqué deux fois (68e et 71e), portant son total pour la nouvelle saison à deux réalisations. Flip Krastev a réduit l'écart à la 87e minute.

Dans le même temps, le Willem II de Peter Maes a récolté ses premiers trois points en s'imposant 2-0 contre Go Ahead Eagles. Kyan Vaesen, prêté par Westerlo, a ouvert le score à la 21e minute, suivi par Ringo Meerveld à la 28e minute, sur une passe décisive de Cisse Sandra. Vaesen a été remplacé à la 77e minute, tandis que Mickaël Tirpan et Sandra ont joué respectivement 87 et 90 minutes. Mathis Suray est entré en jeu à l'heure de jeu du côté adverse.

Au classement provisoire de l'Eredivisie, Feyenoord et Willem II occupent la 5e place avec 4 points, tandis que Go Ahead et Zwolle, sans points, se trouvent aux 16e et 18e positions.