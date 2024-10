Foot: le Benfica Lisbonne renvoyé en procès pour corruption

La justice portugaise a formellement accusé la société gestionnaire du Benfica Lisbonne de truquage de matches entre 2016 et 2019, ont rapporté mardi plusieurs médias locaux, tandis que le club a assuré qu'il se défendra de ces "accusations infondées".

L'acte d'accusation vise les représentants légaux de "deux sociétés sportives" et porte sur des soupçons de "corruption active et passive aggravées" dans le cadre notamment de "comportements antisportifs", a confirmé le ministère public dans un communiqué, sans nommer les dix personnes physiques ou morales mises en cause.

Selon les informations de presse, le parquet est convaincu que le Benfica a accordé des avantages financiers au club Vitoria de Setubal qui, en échange, aurait délibérément facilité la vie au club de la capitale lors des matches opposant les deux équipes.