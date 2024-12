"2025, ce sera son année": le Vestiaire s'emballe pour un jeune Belge, auteur d'un beau doublé ce week-end

Pour la dernière émission de l'année du Vestiaire, nos membres avaient envie de mettre en avant deux personnalités qui n'ont pas eu une année facile, mais qui ont su faire preuve d'une vraie résilience pour se refaire la cerise en fin d'année. Deux noms sont ressortis : Hugo Siquet et Anouar Ait El Hadj.

"Ce sont un peu les revenants", note Kevin Sauvage. "Surtout pour Hugo Siquet, on avait beaucoup de peine pour lui parce que c'était un beau transfert de pouvoir passer du Cercle de Bruges au Club de Bruges. Seulement, il n'y a quasiment pas joué. On connaît la mentalité de gagnant du garçon. Ce week-end, il est rentré avec toute sa hargne pour vraiment montrer qu'il est là et qu'on ne l'a pas fait venir pour rien. C'est un garçon très équilibré, très intelligent donc moi, je suis très content pour lui".