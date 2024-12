Des revenants, un récapitulatif de l'année et des bons voeux pour 2025: le Vestiaire se réunit pour la dernière fois de l'année

Cette 20ème journée de phase classique était la dernière de l'année civile 2024. À l'heure où certains digèrent encore le repas de Noël, notre équipe du Vestiaire s'est réunie une ultime fois pour revenir sur cette journée de championnat et sur cette année 2024 en général.

Deux revenants

Avant de refermer le chapitre 2024, le Vestiaire avait envie de mettre en avant deux joueurs résilients : Hugo Siquet et Anouar Ait El Hadj. En difficulté durant l'année, ces deux jeunes joueurs ont su rebondir, l'un à Bruges, l'autre du côté de l'Union Saint-Gilloise. "Ce sont un peu les revenants", note Kevin Sauvage. "Hugo a une mentalité de gagnant et marque un beau but cette semaine. Je suis très content pour ce gars très intelligent. Ait El Hadj, on l'avait dit et il a compris : il fallait se salir un peu et son but est encore plus beau".