Anderlecht modifie la structure des RSCA Women

"J'ai beaucoup apprécié mes deux années en tant qu'entraîneur principal et les deux championnats que nous avons remportés avec le RSCA Women. Je vais également apprécier de pouvoir me consacrer au fonctionnement plus large du football féminin au RSCA", a commenté Mattheus sur le site du club.

Les Mauves ont nommé Dave Mattheus "Director RSCA Women". Mattheus quitte ses fonctions de coach de l'équipe pour endosser un rôle de gestionnaire de la politique sportive du RSCA Women. Il sera responsable du recrutement, de l'expansion du centre de formation et de la poursuite du projet "Stellar", un programme structurel visant à promouvoir le football féminin en Belgique et à dénicher les talents de demain.

À sa place, les Bruxellois ont choisi Dennis Moerman. Moerman était adjoint de Mattheus la saison dernière. Il a déjà été l'entraîneur principal du Club YLA et est passé par La Gantoise et Zulte Waregem.

"Mon rôle change, mais les ambitions de gagner des prix en Belgique et de jouer un rôle de plus en plus important en Europe restent les mêmes. J'ai hâte de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour construire sur l'héritage de ce grand club et contribuer à de nouveaux succès sportifs à l'avenir", a ajouté Moerman.

Le staff de l'équipe première des RSCA Women sera composé de Gilles Dhont (Goalkeeper Coach), Davy Provoost (Performance Coach), Davy Belis et Farid Goreishvand (Assistant Coaches), Nico Van Den Branden (Video Analyst), Charlotte Neesen (Physiotherapist), Pepijn Vermassen (Revalidation Coach), le docteur Kris Vollon, René Havet (Kit Manager) et Kim Baeyens (Team Manager).