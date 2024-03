Anderlecht remporte le derby bruxellois et envoie le RWDM en playdowns

Anderlecht n'a pas tardé à faire la différence et a pris l'avantage après 10 minutes de jeu et une belle combinaison sur corner. Après une circulation de balle rapide, Stroeykens a centré et Vertonghen a jailli au second poteau pour l'ouverture du score. Les Mauves ont doublé la mise en profitant d'une mauvaise relance molenbeekoise, bien suivie par Anders Dreyer qui a battu Théo Defourny d'une frappe placée du pied gauche depuis la demi-lune (18e). Une poussée fautive sur Vertonghen dans le rectangle du RWDM a donné un pénalty et Kasper Dolberg s'est chargé de le convertir pour le troisième but anderlechtois (31e).

En seconde période, Anderlecht a contrôlé son avantage mais s'est fait une frayeur, avec une percée de Pierre Dwomoh seulement arrêtée par Kasper Schmeichel (56e). Les Mauves auraient pu ensuite profiter des largesses de la défense adverse pour marquer un quatrième but, via Yari Verschaeren (58e), contré par la défense après une bonne séquence de dribbles, ou Ludwig Augustinsson, qui a vu sa frappe arrêtée par Defourny (62e).