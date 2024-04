Anderlecht se joue du Cercle et reste seul en tête du championnat

Anderlecht a conservé la tête du championnat de Belgique de football après sa victoire 3-0 sur le Cercle Bruges, mercredi, lors de la 5e journée des Champions playoffs. Théo Leoni (30e et 55e) a inscrit un doublé, avec un but d'Anders Dreyer (32e) entre ses deux réalisations.

Kévin Denkey s'est montré dangereux en tout début de rencontre (1re). Après une première occasion de Dreyer (11e), Anderlecht a plié la rencontre en deux minutes. Servi par Dreyer, Leoni s'est joué de deux défenseurs et du gardien Warleson d'un geste technique pour ouvrir le score (30e). Dans la foulée, Kasper Dolberg a profité d'une perte de balle de Leonardo Da Silva pour déborder sur la gauche et centrer au second poteau où se trouvait son compatriote Dreyer, qui n'a eu qu'à déposer au fond des filets.

Anderlecht a alors perdu sur blessure Dreyer (36e) et son gardien Kasper Schmeichel, resté au vestiaire à la mi-temps.