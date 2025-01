Arnaud Bodart se confie sur la situation du Standard et prévient Epolo: "À la moindre offre, ils vont le vendre"

Ce n'est un secret pour personne, le Standard est dans une situation financière compliquée alors que le rachat se fait attendre. Lors de ce mercato hivernal, les Rouches ont également perdu Arnaud Bodart, qui avait pourtant rejoué avant de se blesser, parti à Metz. Celui-ci pensait déjà partir cet été et avait été approché par la Roma mais aucun accord n'avait alors été trouvé.

Bodart a donc dû rester six mois supplémentaires chez les Rouches et a vu Mathieu Epolo prendre sa place entre les perches. "C'est un excellent gardien, je le connais depuis qu’il est arrivé en équipe première. J’ai toujours donné le maximum pour l’aider et pour le faire grandir", a déclaré le portier à DAZN avant d'avertir le jeune Liégeois, "Mais il ne faut pas se voiler la face, le Standard voulait faire coup double: me vendre pour avoir de l’argent et faire jouer Mathieu et la moindre offre qu’ils ont, ils vont le vendre. Ce qu’on m’a dit aussi: 'Mike Penders part à Chelsea pour des millions pourquoi ne pourrait-on pas faire pareil avec Mathieu?'. Il fait des très bons matchs, et un certain foot business dans lequel nous sommes fait que des jeunes qui sont bons valent plus d’argent que des joueurs un peu plus âgés".