Le Vestiaire revient sur l'échange avorté entre Anthony Moris et Arnaud Bodart: "Il en a énormément voulu à sa direction"

Si le Standard a déjà enregistré trois nouvelles recrues depuis le début du mercato hivernal, il a surtout connu le départ d'Arnaud Bodart, au club depuis une vingtaine d'années, vers Metz. "Le timing est mauvais. Si tu te dis attaché au club, reste, et joue. C'est de sa faute s'il a été écarté. Si tu décides de partir et que tu n'y arrives pas, ce n'est pas de la faute du club", lance Silvio Proto.

"Il y a des torts partagés. Il a toujours voulu passer un cap dans sa carrière. Il y a eu une offre de la Roma qui a dit, 'je vous prends votre gardien, gratuitement' et comme réserve. Arnaud Bodart voulait être numéro un dans un top club. On lui a proposé des projets en Espagne, il a dit non" explique Kevin Sauvage avant de poursuivre avec l'échange avorté avec l'Union Saint-Gilloise et Anthony Moris.