"C'est dramatique", "Gand aurait pu en mettre 8": le verdict implacable du Vestiaire après l'humiliation du Standard

"On ne sait plus ce qu'il faut faire", estime même Kevin Sauvage. "C'est une faute professionnelle. Je veux bien qu'il y ait eu des occasions, mais il y a des choses qu'on a vues à Gand...", a-t-il regretté. "Encore une fois, le Standard a rendu son adversaire beau à voir. Comme à Anderlecht, comme à l'Antwerp. Gand n'était pas extraordinaire en début de match et puis le Standard s'écroule. Ils auraient pu en mettre 8 ! Franchement, c'est dramatique", a conclu le spécialiste des Rouches, qui comprend même les demandes de certains supporters, qui exigent un remboursement après ce long déplacement.

Le Standard n'y arrive pas. Les Rouches ont pris une leçon de football, hier, contre La Gantoise, qui s'est finalement imposé 5-0. Les Rouches sont désormais 9ème, à deux unités seulement de la zone rouge de notre championnat. Pour les consultants réunis sur le plateau du Vestiaire, la situation en Bord de Meuse est on ne peut plus inquiétante.

Silvio Proto non plus n'est pas surpris par cette débâcle, mais il avoue ne pas comprendre cette équipe. "Mets-toi à la place des supporters, qui se dit qu'ils vont prendre leur journée pour aller voir le Standard. Quel joueur te fait rêver dans cette équipe ?", a regretté l'ancien gardien. "Tu vas voir qui ?", embraye, dans le même sens, Marc Delire. "Il faut qu'elle évite les play-downs. Tu es plus près de ces play-downs que des play-offs 1 !", a-t-il détaillé à ce sujet.

Avant, tout de même, de réitérer ses propos tenus les semaines précédentes. "Vous voyez le Standard beaucoup plus beau qu'il ne l'est en réalité", a estimé notre consultant, visiblement lassé par le Standard et ses performances. "Je le répète : le Standard, le maximum qu'il peut espérer, c'est la 8ème place. Ils prennent un 5-0 à Gand, mais Gand est beaucoup trop fort", a estimé notre consultant. "Le Standard est à sa place, ça ne me choque pas", a-t-il conclu.