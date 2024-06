Courtrai débauche l'entraineur des gardiens Francky Vandendriessche de La Gantoise

Vandendriessche, originaire de Courtrai, était l'entraîneur des gardiens de la Gantoise depuis 10 ans. Auparavant, il avait occupé le même poste à l'Excelsior Mouscron et chez les Diables Rouges.

Courtrai s'était récemment séparé de Glenn Verbauwhede, qui était le coach des gardiens cette saison. "C'était une décision difficile et nous tenions à remercier Glenn pour son engagement envers le club. Avec Francky Vandendriessche, nous ajoutons un élément de premier plan au staff technique. Nous sommes ravis que Francky revienne au KVK", a déclaré Pieter Eecloo, CEO des sports sur le site du club.

En tant que joueur, Vandendriessche a été gardien de but pendant de nombreuses années pour le SV Waregem (1991-1998), l'Excelsior Mouscron (1998-2005) et le Cercle de Bruges (2005-2007). Il a également connu une sélection avec les Diables Rouges lors de la défaite 4-0 contre la Croatie en 2003. Vandendriessche a participé à la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud en tant que troisième gardien.

Courtrai s'est sauvé in extremis en Jupiler Pro League cette saison, en battant Lommel lors des barrages aller/retour pour la relégation/promotion, après une quinzième et avant-dernière place lors de la saison régulière.