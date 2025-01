Des fumigènes jetés sur la pelouse et les joueurs: les tristes images du derby d'Anvers

Le Beerschot et l'Antwerp ont partagé l'enjeu à l'issue d'un derby anversois très chaud (1-1) qui animait la 21e journée de Jupiler Pro League dimanche. Thibaud Verlinden (1re) et Tjarron Chery (59e) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Au classement provisoire, l'Antwerp stagne à la 5e place (33 points) alors que le Beerschot reste 16e et lanterne rouge (13 points).