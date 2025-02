Deux matchs sans fans, une énorme amende: l'Union belge frappe fort après les incidents du derby anversois

Le Comité disciplinaire a suivi en cela la proposition du parquet émise le 20 janvier pour cette rencontre disputée huit jours plus tôt. De nouveaux incidents avaient en effet émaillé le derby anversois entre le Beerschot et l'Antwerp joué le 12 janvier.

Des supporters visiteurs du Great Old avaient allumé des engins pyrotechniques durant la rencontre, jetant des briquets et des fumigènes sur les joueurs et le staff du Beerschot, ainsi que des fumigènes dans la tribune voisine où siégeaient les familles et la presse.