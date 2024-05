"Il y a un an, je n'aurais pas imaginer gagner ces trophées", confie Cameron Puertas

Cameron Puertas est reparti du gala des Pro League Awards, lundi, à Middelkerke, avec deux trophées: celui de meilleur donneur d'assists du championnat et, surtout, celui de Joueur de la saison. "Il y a un an jour pour jour, je n'aurais pas imaginer me trouver devant vous avec ces deux trophées", a souri le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise après la cérémonie.

"Je suis vraiment content, c'est beaucoup d'émotion", a confié l'Hispano-Suisse. "Cela me rappelle quand j'étais petit, tout ce que j'ai travaillé pour participer à ce genre de cérémonies et gagner des titres. J'aurais préféré être champion, mais on ne peut pas tout avoir, alors je suis content et je profite."

Cette récompense est d'autant plus belle pour Puertas que ce sont ses collègues footballeurs qui l'ont plébiscité. "J'aime bien que ce soit nous les joueurs qui votons. On s'affronte tous les week-ends, on se pousse à être meilleur par rapport aux duels, aux buts, aux stats... Pour moi, c'est important cette reconnaissance de mes collègues. Cela veut dire que j'ai marqué quelques adversaires contre qui j'ai joué."