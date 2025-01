Ils écartent des centaines de supporters: Charleroi réagit fermement après les incidents contre l'Union

La direction de Charleroi a réagi officiellement, ce mardi, aux incidents qui sont survenus lors du match de ce samedi entre Charleroi et l'Union. Le match avait été interrompu à deux reprises par des fumigènes, allumés dans les parcages carolos. La deuxième pause avait même duré une quinzaine de minutes et la direction avait déjà imputé la défaite aux supporters et à leurs actions.

À lire aussi "Irresponsable": la direction de Charleroi charge ses fans après les interruptions contre l'Union

Dans un nouveau communiqué, la direction annonce une première mesure forte, qui concerne le prochain match de Charleroi, en déplacement à Gand. "Dans l’attente des mesures finales, le club a pris la décision, en concertation avec les autorités compétentes, d’interdire le déplacement à la Gantoise, le vendredi 17 janvier, pour le compte de la 22e journée de Jupiler Pro League, aux groupes de supporters Block 22 et Storm Ultras 2001", ont-ils expliqué sur leur site.