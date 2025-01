Les supporters de Charleroi, les erreurs d'Hubert dans le Topper: Dans le Vestiaire revient sur toute l'actu du football belge

Pour la première fois en 2025, l'équipe de "Dans le Vestiaire" était réunie ce lundi pour débriefer la 21e journée de championnat belge. Au programme: la défaite d'Anderlecht dans le Topper, le craquage des supporters de Charleroi et le mercato du Standard.

"C'est une leçon globale donnée par Bruges, et c'est là qu'on voit l'avance que Bruges a prise", synthétise parfaitement Kevin Sauvage.

Les Mauves ont enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat, ce dimanche, face au Club Bruges (après Genk et Dender avant la trêve). "Ils n'ont pas existé contre deux candidats au titre. Les erreurs de David Hubert commencent à se répéter, je trouve", souligne d'ailleurs Kevin Sauvage tandis que Marc Delire constate l'écart de niveau entre les deux formations. "On a vu une équipe de Ligue des Champions contre une équipe d'Europa League", analyse notre journaliste.

Le craquage des supporters de Charleroi

Dans le match entre Charleroi et l'Union, le craquage de fumigènes par des supporters carolos alors que leur équipe menait au score fait énormément parler. Cela a provoqué l'interruption de la rencontre et Charleroi s'est finalement incliné, 1-2, en encaissant deux buts en 5 minutes. "Faire arrêter un match, c'est inacceptable", clame Silvio Proto avant de poursuivre. "Les supporters sont là pour supporter, pas pour embêter".

"Ils ont faux sur toute la ligne, parce qu’ils ne sont pas responsables des conséquences, mais ils le sont de la cause. C’est la cause qui provoque tout", ajoute aussi Marc Delire.

Le mercato du Standard

Si le Standard a bien démarré l'année avec une victoire sur le plus petit écart face à Courtrai en ouverture de la 21e journée de championnat, c'est surtout son mercato qui a animé les discussions dans le Vestiaire ce lundi. L'international hongrois, Szalai, vient renforcer la défense des Rouches (en prêt, sans option d'achat). Plus tôt, Andréas Houtondji et Ibrahim Karamoko avaient déjà renforcé l'effectif. "Chapeau à la direction sportive, parce que sans un balle...", salue Marc Delire.

"Le mercato entrant est terminé, sauf départ", ajoute aussi Kevin Sauvage avant que le thème de la discussion ne bascule vers le départ d'Arnaud Bodart, dans un "mauvais timing", selon Silvio Proto. "Il y a des torts partagés", tempère Kevin Sauvage.