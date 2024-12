Interdiction de transfert pour le Beerschot: le club assure avoir fait le nécessaire pour régulariser sa situation

"Notre club s'est vu signifier une interdiction de transfert temporaire de la part de la fédération belge de football. Nous sommes conscients de cette sanction et avons entre-temps pris des mesures pour faire lever cette interdiction le plus rapidement possible", a publié le Beerschot dans son communiqué samedi soir.

"Notre actionnaire a déjà versé le montant nécessaire il y a quelques jours, mais en raison des fêtes, la réception de l'argent a été retardée. Cela a rendu impossible le règlement des dettes plus tôt. Lundi, les dettes en cours seront réglées et les preuves seront envoyées au département des licences. Dès que cela sera fait, l'interdiction de transfert sera levée", garantit le Beerschot.