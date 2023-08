Jean Kindermans doit quitter Anderlecht, "pas de commentaires" du côté du club

"C'est un honneur et un privilège d'avoir pu servir le RSC Anderlecht pendant presque deux décennies. Nous avons formé de nombreux jeunes talents dont certains ont atteint le top européen", a exprimé Jean Kindermans, 59 ans, cité dans le communiqué. "C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'y repense. Je tiens à remercier les supporters, les collaborateurs de la formation des jeunes joueurs et les collègues pour le soutien qu'ils m'ont apporté ainsi qu'aux joueurs formés à Neerpede. Grâce à eux, "Made in Neerpede", "Purple Talents" et "In Youth We Trust" sont devenus de véritables concepts dans le monde du football."

Le dossier 'Kindermans' fait couler beaucoup d'encre chez les "Mauve et Blanc", surtout chez leurs supporters. Contacté, Anderlecht a répondu "prendre acte de la communication relative à Jean Kindermans", mais ne fera pas "d'autres commentaires".