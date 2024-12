La carte rouge de Zanka, le caractère d'Epolo, l'avenir de Tedesco: Dans le Vestiaire vous dit tout sur le football belge

Epolo en sauveur

Le weekend a également été marqué par le match nul et vierge du Standard sur le terrain de la lanterne rouge, le Beerschot. "Merci epolo, sans lui, c’est 3-0 ou 4-0 facile. Respect au gamin qui a su travailler, rester humble et calme parce qu’il a traversé des moments compliqués", résumé parfaitement Kevin Sauvage.

Un match qui a une nouvelle fois été marqué par une possession de balle minime des Rouches (34%). "On ne peut pas reprocher à Leko de, d’abord, ne pas vouloir perdre avant de vouloir gagner.", analyse Marc Delire.

Le tirage des Diables Rouges

Enfin, en fin d'émission, l'équipe de "Dans le Vestiaire" est également revenue sur le tirage (favorable) des Diables Rouges en qualification pour la Coupe du Monde 2026. "Un tirage idéal pour un renouveau", note Marc Delire qui ne croit plus du tout à un futur pour Domenico Tedesco à la tête de notre équipe natonale. Il avance même un nom surprenant pour le remplacer: "Erik ten Hag est de plus en plus dans le pipeline. On peut l'enregistrer, je vous le dis, là, maintenant", s'amuse-t-il.