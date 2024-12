"Il a demandé pour travailler deux fois plus": Le Vestiaire s'incline devant le caractère du sauveur Matthieu Epolo

"Mentalement il est très fort ce jeune garçon, Jean-François Gillet (entraineur des gardiens au Standard, ndlr) m’a dit: ‘le gamin, il m’a demandé pour s’entrainer deux fois plus'. Normalement, t’as un coup de mou, lui, pas du tout, il s’est mis à travailler, il a demandé des conseils à Bordart, ...", souligne l'ancien portier.

Le Standard n'a pas pu faire mieux qu'un match nul ce samedi, sur le terrain de la lanterne rouge, le Beerschot (0-0). Pourtant, sans un grand Matthieu Epolo, les Rouches auraient pu revenir de leur déplacement sans la moindre unité. "Merci Epolo, sans lui, c'est 3-0 ou 4-0, facile. Respect au gamin qui a su travailler, rester humble et calme parce qu'il a traversé des moments compliqués", rend hommage Kevin Sauvage, rejoint par Silvio Proto.

Si d'un point de vue purement comptable, ne prendre qu'un seul point chez la lanterne rouge semble être un mauvais résultat, le Standard peut se montrer satisfait de rentrer avec une unité au vu de la physionomie de la rencontre. "16 frappes au but, dont 8 cadrées pour le Beerschot. 70% de possession de balle en première mi-temps, 66% sur l'ensemble du match pour le Beerschot. Mais le Standard peut-il faire mieux? Je n'en suis pas sûr", analyse Kevin Sauvage.

"Il y a un Epolo à Sclessin et un Epolo en déplacement. En déplacement, il rentre sur le terrain, il est déjà dans son match, et il n’y a pas un moment où il montre de la fébrilité. À Sclessin, à l’échauffement déjà, j’ai l’impression qu’il est un peu fébrile", note tout de même Marc Delire.

Titulaire depuis le début de la saison, Matthieu Epolo a été relégué sur le banc avec le retour d'Arnaud Bodart à la fin du mois de décembre. Mais celui qui était cité à la Roma cet été s'est depuis blessé et Epolo a donc retrouvé sa place entre les perches, mettant le jeune garçon dans une situation difficile à gérer, du haut de ses 19 printemps (il aura 20 ans le 15 janvier prochain, ndlr).

Rappelons que le Standard est l'équipe qui a le moins le ballon dans les pieds cette saison. "On ne peut pas reprocher à Leko de, d’abord, ne pas vouloir perdre avant de vouloir gagner", constate tout de même Marc Delire.

"L’absence de Camara a été préjudiciable au Standard, c’est le joueur qui apporte le plus de créativité sur son flanc gauche, même s’il est droitier. Mais il n’y a pas de leader technique au milieu de terrain, et c’est là que le bas blesse. Et c'est un petit miracle ce qu'ils sont en train de réaliser parce que les supporters comprennent. En tant normal, un 0-0 chez la lanterne rouge, c'est le feu dans le parcage", ajoute ensuite Kevin Sauvage.

"Ce sera comme ça au Standard jusqu'au bout de la saison: sans ballon, même chez le dernier", conclut Vincenzo Ciuro.

Regardez l'émission en intégralité