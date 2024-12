Marc Delire en dit plus sur la rumeur Michel Preud'homme et avance un nom surprenant pour remplacer Tedesco: "On peut l'enregistrer"

Domenico Tedesco n'a pas assisté et n'a pas réagi au tirage des groupes de qualifications pour le Mondial 2026. Un signe supplémentaire d'un futur licenciement ? Le Vestiaire est revenu sur cette affaire et lance de nouvelles pistes pour, éventuellement, lui succéder.

En attendant, on sait dorénavant que les Diables Rouges devront affronter le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein sur sa route vers le Mondial. "Je pense que le tirage est parfait pour la situation: tu peux miser sur un jeune entraineur, il a le temps pour préparer son équipe", avance Silvio Proto. "Jeune ou vieux, peu importe, mais pour un renouveau", ajoute Marc Delire.

L'absence et le silence de Domenico Tedesco lors du tirage des groupes pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ont fait grand bruit ce weekend. Si le sélectionneur de notre équipe nationale semble de plus en plus sur la sellette, il semblerait qu'aucune décision ne sera prise avant l'année prochaine. "On est dans un processus d’évaluation, Vincent Mannaert vient d’arriver, il y a déjà eu des premières discussions mais rien n’est fait quant à la situation du sélectionneur qu’on a voulu protéger en le gardant en Belgique", explique Vincenzo Ciuro.

"Si Tedesco reste, il va encore prendre ce tirage pour un laboratoire... Super", pique Kevin Sauvage avant de poursuivre en affirmant que la Belgique "ne pouvait pas rêver mieux".

Qui pour lui succéder?

Si les jours de Domenico Tedesco en Belgique semblent comptés, l'Union belge devra se pencher sur un successeur. Plusieurs noms ont circulé, dont celui de Michel Preud'homme, lundi dernier. "Pour l'avoir eu au téléphone, et pour avoir discuté longuement de ça avec lui, c'est plus qu'une rumeur. Il est intéressé, mais ce ne sera pas lui", annonce Marc Delire qui pense à un autre entraineur, récemment licencié de Manchester United: "Erik ten Hag est de plus en plus dans le pipeline. On peut l'enregistrer, je vous le dis, là, maintenant".

Également cité, Hein Vanhaezebrouck ne serait pas l'homme idéal, selon Silvio Proto. "Il faut quelqu’un qui a réussi en tant qu’entraineur, il a été trop viré. C’est un coach qui ne sait pas gérer des stars, et chez les Diables Rouges, il y en a. Son ego est trop haut par rapport aux joueurs", conclut l'ancien gardien.

Regardez l'émission en intégralité