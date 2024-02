La Gantoise défait Eupen 0-2 et remporte sa première victoire en 2024

Au classement, Gand est cinquième avec 42 points, deux de moins que l'Antwerp, quatrième, et trois de moins que le Club de Bruges, troisième. Eupen enregistre une quatrième défaite de rang et est 15e et avant-dernier avec 21 points. La première équipe hors de la zone rouge, Louvain, compte 25 points.

Les Buffalos ont étouffé Eupen dès les premières minutes du match et ont logiquement eu les premières occasions, avec entre autres une frappe d'Archie Brown captée par Gabriel Slonina (10e). Gand a finalement marqué grâce à un mouvement collectif et une jolie remise en une touche de balle de Laurent Depoitre pour Hyun-Seok Hong, également auteur d'une bonne finition en une touche (13e). La Gantoise a un peu relâché la pression ensuite et Eupen su se projeter davantage vers le but adverse, avec notamment un une-deux bien senti entre Milos Pantovic et Regan Charles-Cook, ce dernier manquant la finition (34e).