La Pro League conserve le format actuel de la compétition après son assemblée générale

Trois scénarios étaient proposés aux protagonistes, mais ceux-ci n'ont pas créé le consensus. Par conséquent, en l'absence d'une décision collégiale, le format actuel est conservé à 16 clubs, une division des points avant les playoffs 1 et les playoffs 2 disputés à six. Les playdowns, joué entre les quatre dernières équipes du classement, sont également maintenus (avec le nombre de points acquis dans la phase classique).

Parmi les trois propositions, la première était un retour à une compétition classique à 18 équipes. La deuxième présentait un scénario à 16 équipes, avec des playoffs 1 joués à six sans division des points, et des playoffs 2 joués en deux poules de quatre. La troisième proposition comptait également 16 équipes, avec quatre d'entre elles qualifiées pour des playoffs 1 sans division des points, et des playoffs 2 joués à élimination directe. Il y aurait eu deux relégués dans les trois scénarios.