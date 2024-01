Le RWDM dépose un recours et demande à rejouer son match à Malines

Le RWDM a déposé un recours auprès du département de l'arbitrage professionnel (PRD) pour un penalty non sifflé lors de sa défaite 3-1 à Malines et demande à rejouer la rencontre, a annoncé le club bruxellois via un communiqué.

Une erreur qui a poussé le club bruxellois à déposer un recours auprès du PRD et demander de rejouer la rencontre. "Sur base du règlement, selon lequel le penalty aurait dû être sifflé, et du cas de précédent créé lors de la rencontre du 23/12/2023 entre le KRC Genk et le RSC Anderlecht, le RWDM a déposé ce matin un recours auprès du Referee Department et estime que l'annulation du résultat et la reprogrammation du match est la seule décision juste et appropriée dans ce cas", peut-on lire dans le communiqué.

Vendredi, le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football avait décidé de faire rejouer le match entre Anderlecht et Genk. Genk avait porté plainte à l'issue de la rencontre perdue à Anderlecht (2-1) lors de la 19e journée du championnat le 23 décembre dernier en raison d'un penalty controversé, à la 22e minute, que l'arbitre Nathan Verboomen n'avait pas fait retirer aux Limbourgeois. Anderlecht avait annoncé aller en appel de cette décision.