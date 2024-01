Le RWDM recrute David Sousa de Botafogo, passé par le Cercle de Bruges entre 2021 et 2023

David Sousa a déjà foulé les pelouses de Jupiler Pro League à 17 reprises (1 but, 1 assist) sur les deux saisons qu'il a passées au Cercle de Bruges entre 2021 et 2023. En réalité, il n'a joué qu'au cours de la saison 2021-2022, d'abord comme titulaire puis remplaçant. Le défenseur central s'est ensuite blessé au ménisque et n'a pas joué pendant l'exercice 2022-2023. Revenu à Botafogo après son prêt de deux ans à l'été 2023, il n'a pas joué une seule rencontre depuis. Son dernier match officiel remonte donc au 3 avril 2022, sous les couleurs du Cercle.

David Sousa est la deuxième recrue hivernale du RWDM, après Carlos Alberto. L'ailier brésilien est également arrivé de Botafogo, mais sous la forme d'un prêt. Molenbeek occupe actuellement la 13e place du classement de la Jupiler Pro League avec 21 points en 20 matches, et s'apprête à disputer un quart de finale de Coupe de Belgique à Ostende, mercredi.