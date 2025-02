"Le voisin, tu lui fais fermer sa bouche": Silvio Proto s'emballe et tacle les fans d'Anderlecht après le derby bruxellois

Sur le match, nos trois consultants, Marc Delire, Silvio Proto et Grégory Bayet semblaient relativement d'accord: l'Union a dominé et personne n'a rien à y redire. Gregory Bayet voyait même une belle progression dans le chef des Unionistes. "Offensivement, il y a quelque chose qui se met en place. On sent qu’il y a une vraie cohésion, une vraie mentalité. Tout ce qui a manqué à Anderlecht, finalement !", estime notre consultant.

Du côté de Marc Delire et de Silvio Proto, on regrette le manque de profondeur dans l'effectif bruxellois, avec trop d'absents et un manque criant de qualité sur le terrain pour combler des blessures comme celles de Dolberg, Verschaeren ou Stroeykens. "C’est la preuve qu’ils ne peuvent pas se permettre d’avoir autant de blessés. Ils se sont fait bouffer hier ! Dès qu’il y a des difficultés, ils passent en-dessous, c’est tout leur problème", regrette Marc Delire. "Anderlecht n’a pas l’effectif pour se passer de trois grands joueurs comme Stroeykens, Verschaeren ou Dolberg", confirme Silvio Proto.

Un clash avec les fans

La rencontre a aussi été marquée par deux moments particuliers. D'abord la sortie de Boufal. Le joueur de l'Union a explosé de colère lors de son remplacement, avant de rentrer au vestiaire. Mais il y a surtout eu cette réponse de Sardella. Hué par le public, le jeune joueur anderlechtois a demandé aux supporters d'arrêter de le siffler, le tout en pleine rencontre. Pour Silvio Proto, il y a un vrai problème là-dedans... et il viendrait des fans.

"Tu n’as pas à faire ça ! Tu es supporter ! Tu dois supporter ton équipe, tu dois soutenir ton équipe !", a pesté notre consultant sur le plateau du Vestiaire. Un argument écarté immédiatement par Marc Delire. "Jamais un supporter va supporter tout le temps. Hier, dans un derby bruxellois, quand tu ne touches pas une quille, tu crois que tous les fans vont dire 'oh mince on est battus' ?", a-t-il répondu.

Pour Proto, c'est plus compliqué que cela. Il faut absolument arrêter ce genre de sifflets pendant la rencontre. "Tu es piqué dans ton amour-propre quand on te siffle", rappelle le gardien, qui estime que le joueur a le droit de répondre. "Moi aussi, je leur disais de la fermer, parce que je n’aimais pas ça. Tu as une différence quand tu es critiqué par ta femme que par le voisin non ? Le voisin, tu lui fais fermer sa bouche, mais ta femme, tu te dis que tu as un problème…", a-t-il ensuite conclu.

On vous laisse sur cette superbe comparaison.